”المركزي السوداني“ يجمد حسابات مؤسسات حلها المجلس الانتقالي

أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الأحد، تجميد الحسابات المصرفية لجميع المؤسسات الحكومية التي حلَّها المجلس العسكري الانتقالي.

وجاء في بيان صادر عن البنك، اليوم، أن المؤسسات الحكومية الصادر بحقها قرار تجميد حساباتها المصرفية، هي رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الولايات.

والأسبوع الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية.

ووعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، على وقع احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عامًا.