مصادر: قطر توقف خطة لشراء حصة جديدة في دويتشه بنك

قال مصدران مطلعان إن خطة جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لشراء حصة كبيرة في دويتشه بنك قد توقفت.

وأضاف المصدران أن جهاز قطر للاستثمار خاطب الجهات التنظيمية المالية منذ عدة أشهر بخصوص طلبه لنيل الموافقة على الاستحواذ على حصة كبيرة في أكبر بنك ألماني. وتملك الأسرة الحاكمة في قطر بالفعل حصة إجماليها 6.1 في المئة في دويتشه بنك.

لكن المسؤولين القطريين لم يقدموا بعد المستندات اللازمة، وهو ما قد يعرقل الخطط الاستثمارية للصندوق السيادي، بحسب المصدرين. ولم يتضح بعد ما إذا كان الصندوق القطري فقد اهتمامه بالمسألة أم أنه ببساطة يأخذ وقته.

كان جهاز قطر للاستثمار أبدى اهتمامه في بادئ الأمر بالاستحواذ على حصة قبل أن يعلن دويتشه بنك في 17 مارس / آذار عن إجرائه محادثات للاندماج مع منافسه الألماني كومرتس بنك. وتعتبر هذه المسألة حساسة لأن البنك المركزي الأوروبي قد يطلب من دويتشه جمع أموال جديدة للموافقة على أي صفقة.

وامتنع جهاز قطر للاستثمار ودويتشه بنك وكومرتس بنك عن التعليق.

وراجت شائعات عن هذا الاستثمار في وسائل إعلام مختلفة لأشهر.

ونظرًا للحصة الحالية التي تملكها الأسرة الحاكمة القطرية في دويتشه، فإن أي استثمار من جانب جهاز قطر للاستثمار سيدفع الجهات التنظيمية للتحري عن خلفية المساهمين لتحديد ما إذا كانوا ينسقون فيما بينهم لممارسة مزيد من النفوذ على البنك.

وحصة الأسرة الحاكمة هي بالفعل من بين أكبر حصص المساهمين. ومن بين كبار المساهمين الآخرين في دويتشه شركتا بلاك روك وسيربيروس الأمريكيتان وإتش.إن.إيه الصينية العملاقة.

وخسرت الأسرة الحاكمة أموالًا في استثمارها المبدئي، لكن قطر تعتبر نفسها مستثمرًا استراتيجيًا طويل الأمد في دويتشه بنك.

وتضم قطر مركزًا ماليًا تعتبره الأسرة الحاكمة دعامة مهمة للاقتصاد، كما يعتبر البلد الخليجي ألمانيا أيضًا حليفًا له في الوقت الذي يواجه فيه مقاطعة من جيرانه.

ويشكك بعض المستثمرين الرئيسيين في أي اندماج محتمل بين دويتشه وكومرتس، حيث يتساءلون عن المنطق وراء الصفقة وكذلك عن توقيت إبرامها.

وقال دويتشه إن إبرام صفقة ربما يتطلب أموالا قليلة، وقد لا يتطلب أي أموال.

ويضغط مسؤولون في الحكومة الألمانية بقيادة وزير المالية أولاف شولتس للتوصل إلى صفقة اندماج لخلق كيان مصرفي وطني ضخم ووضح حد للتساؤلات حول مستقبل البنك.