بنك ”هافيلاند“ يردّ على دعوى قطر

نفى بنك ”هافيلاند“ ومقره لوكسمبورج اليوم الإثنين، تورطه في أي أعمال تهدف إلى إضعاف الاقتصاد القطري.

وقال بنك ”هافيلاند“ في بيان، ”أطلق البنك تحقيقًا جنائيًا مستقلًا في هذه المسألة، بقيادة مستشار قانوني خارجي“، مضيفًا أن ”التحقيق أكد أن البنك لم يتورط في أي من المعاملات المشار إليها في التقارير الإعلامية ذات الصلة التي نشرت في ذلك الوقت“.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قالت قطر إنها أقامت دعاوى قضائية بحق ”هافيلاند“، وبنك أبوظبي الأول الإماراتي ومجموعة ”سامبا“ المالية السعودية، متهمة البنوك الثلاثة بالتلاعب في العملة بالأسواق الخارجية، ما أضر باقتصادها.