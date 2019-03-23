تركيا.. هيئتان رقابيتان تحققان بتقرير لبنك ”جي.بي مورغان“

قال وكالة أنباء الأناضول التركية، يوم السبت، إن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية فتحت تحقيقًا بشأن شكاوى ضد بنك الاستثمار الأمريكي ”جيه.بي مورغان“ ترتبط بتقرير نشره المصرف أمس الجمعة.

ونُقل عن الهيئة قولها إنها تلقت شكاوى بأن التقرير يضر بسمعة البنوك التركية وأنه أحدث تقلبًا في أسواق المال، فيما ذكرت الوكالة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن، فيما ولم يتضح حتى الآن محتوى التقرير.

وفي سياق منفصل، ذكرت محطة ”إن.تي.في“ اليوم السبت أن هيئة أسواق المال التركية فتحت تحقيقًا بشأن التقرير المنشور يوم 22 آذار مارس.

كما نُقل عن الهيئة قولها إنها تلقت شكاوى أفادت بأن التقرير شجع على مضاربات على الأسهم في بورصة إسطنبول خاصة أسهم البنوك بسبب محتوياته المضللة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 3.45 % في إغلاق الجمعة، وتراجع مؤشر البنوك 6.64 %. كما هوت الليرة التركية أكثر من 4%.