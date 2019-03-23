المحافظ الجديد للمركزي اليمني يعلن ”خطة طوارئ“ لاستقرار سعر ”الريال“ وإنقاذ الوضع الاقتصادي

أصدر محافظ البنك المركزي في اليمن حافظ معياد، بيانًا، أكد فيه البدء بتنفيذ خطة طارئة لاستقرار العملة المحلية وإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور بالبلاد.

وقال معياد، في أول تصريح له منذ توليه هذا المنصب، نشره عبر صفحته الرسمية بـ“فيسبوك“، إن ”أول عمل سينفذه البنك دعوة مجالس إدارات جميع شركات ومحلات الصرافة بالبلاد لاجتماع عاجل مع إدارة البنك، على أن يتم الاجتماع بمجلس إدارة كل شركة على حدا“.

وأوضح معياد، وفقًا للبيان الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، أن ”قيادة البنك المركزي وفي سبيل استعادة الاستقرار لسعر الريال اليمني لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن، ستبدأ وفورًا في تطبيق خطة عمل طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية“.

وأشار معياد، إلى طبيعة هذه الاجتماعات والخطوات التي سيتم مناقشتها واستعراضها، قائلًا إنه ”سيتم خلال الاجتماعات استعراض خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية“.

وتابع: ”كما سيتم استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص“، مؤكدًا أنه سيتم أخد توقيعات وتعهدات كافة الصرافين في سبيل الالتزام والتقيد بما يصب في المصلحة العامة، حيث لفت أنه ”سيتم توقيع محاضر وخطط كل شركة في المرحلة القادمة والالتزامات التي على كل شركة التقيد بها وخططها في تحسين إجراءات العمل الخاصة بها وخاصة الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.

ونوه معياد، إلى أن الهدف من خطة البنك المركزي تكمن في ”إعادة الاعتبار لسوق الصرافة بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد“.

وتعهد البنك المركزي وفقًا لبيان معياد، ”بالتعاون مع قطاع الصرافين بما من شأنه تطوير أعمالهم وتحسين أدائهم، كما أن البنك المركزي لن يتساهل في كبح جماح المخالفين للقوانين والتعليمات والمتلاعبين في أسعار العملات الأجنبية ووفقًا للقانون“.

واختتم محافظ البنك المركزي اليمني، ورئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، بيانه بالتأكيد على أن ”قيادة البنك المركزي تؤكد للجميع بأن البنك المركزي يسعى للانفتاح على الجميع ودون استثناء للعمل في سبيل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية“.

وشدد على أن البنك المركزي سيتعامل بحزم مع كل المخالفين أينما كانوا.

وقبل أيام، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مرسومًا رئاسيًا بتعيين حافظ معياد في منصب محافظ المصرف المركزي، ليحل محل محمد زمام.

ويواجه اليمن ظروفًا مالية واقتصادية بالغة التعقيد، منذ بضعة أعوام، ناهيك عن تواصل تراجع العملة المحلية بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المتمردين، أمام الدولار بصورة يومية، حيث سجل الريال تراجعًا بنسبة 300% منذ انقلاب المتمردين الحوثيين.

وأرجع اقتصاديون التراجع في سعر الريال والذي وصل إلى مرحلة الانهيار، إلى تسابق نافذين من قيادات التمرد الحوثي على شراء العملات الأجنبية، وتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.