ديفيد مالباس المقرب من ترامب المرشح الوحيد لرئاسة البنك الدولي

المصدر: ا ف ب

أعلن البنك الدولي، الخميس، أن المرشح الوحيد لتولي رئاسته هو الأمريكي ديفيد مالباس المقرّب من الرئيس دونالد ترامب.

ويتولى مالباس، البالغ من العمر 62 عامًا، منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن ”مجلس الإدارة تلقّى الترشح ويعلن أنه سينظر في هذا الشخص لتولي المنصب“.

ومن المقرر أن يصادق البنك الدولي على تعيين مالباس في اجتماعاته التي تعقد مع صندوق النقد الدولي ابتداءً من 12 نيسان/أبريل.

وكونه المرشح الوحيد، لا يوجد منافس لمالباس الذي سبق وانتقد في الماضي البنك الدولي، وطرح في مرحلة ما اسم مرشح من لبنان، لكن لم يتحقق ذلك في نهاية المطاف.

وتجري العادة على تسليم منصب رئاسة البنك الدولي إلى أمريكي، في إطار تقاسم الأدوار مع الأوروبيين الذين يتولون هم رئاسة صندوق النقد الدولي ومقره أيضًا في واشنطن.

ولم يتردد مالباس عام 2017 في انتقاد المؤسستين الدوليتين، واعتبر أن ”نفقاتهما كبيرة“ و“غير فاعلتين“ و“غالبًا فاسدتين في طريقة منحهما للقروض“.

وأكد مؤخرًا أنه يريد إعادة تركيز توجه المؤسسة ”طبقًا لمهمتها الأساسية“، وهي مساعدة البلدان الأكثر فقرًا وتقليص منح القروض إلى دول مثل الصين.