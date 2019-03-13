مسؤول مصرفي: لهذا السبب تم إدراج الإمارات على القائمة الأوروبية السوداء

قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، اليوم الأربعاء، إن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الإمارات العربية المتحدة على قائمته السوداء للملاذات الضريبية يرجع إلى ”ضعف التواصل“ بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإماراتية.

وقال رئيس اتحاد المصارف، عبد العزيز الغرير، للصحفيين ”نحتاج للتواصل، أتفهم الأسباب، وأنا متأكد من أن الإمارات العربية المتحدة سترغب في أن تكون مواطنًا عالميًا“.

وتابع : ”أنا على يقين من أن هذا الأمر سيتم حله في المستقبل القريب“.

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد تبنت أمس الثلاثاء قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية، أضافت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطق تابعة لبريطانيا وهولندا في تعديل زاد عدد الولايات القضائية المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.