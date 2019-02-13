بنكان قطريان يعتزمان إلغاء أكثر من 150 وظيفة

قال مصدران مطلعان إن بنك ”بروة“ القطري وبنك ”قطر الدولي“، اللذين اتفقا العام الماضي على الاندماج، يعتزمان إلغاء أكثر من 150 وظيفة وتعيين رئيس بروة رئيسًا تنفيذيًا للبنك المندمج.

وقال المصدران إن اسم البنك المندمج سيصبح بنك ”لوسيل“، وأضافا أن ”الاندماج سيبدأ قرب نهاية الربع الأول من العام“.

ولم يرد بنك ”بروة“ حتى الآن على طلب للتعليق.

وإحداث تغييرات في النظام المصرفي القطري محل نقاش منذ أمد طويل. ويعمل في قطر 18 بنكًا تجاريًا محليًا وعالميًا تخدم نحو 2.6 مليون نسمة.

وقال بنك ”بروة“ الشهر الماضي إن مساهميه وافقوا على الاندماج المقترح.

وقال أشرف مدني كبير المحللين لدى موديز في تقرير صدر حديثًا ”تباطؤ النمو وانخفاض الطلب على الائتمان في المنطقة من المحركات الرئيسية للاندماج“.

وأضاف: ”أجج هذا التنافس على المودعين والمقرضين مما خفض الأرباح في بنوك مجلس التعاون الخليجي“.

ويسدي ”كريدي سويس“ النصح لبنك ”بروة“ بشأن العملية في حين يتلقى بنك ”قطر الدولي“ المشورة من ”بيريلا واينبرج“.