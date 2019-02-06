بلومبرغ: لبنان يسعى للحصول على دعم مالي لتخفيف عبء الدين

كشف مسؤول لبناني، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، تسعى للحصول على دعم مالي من دول صديقة، لتعزيز ثقة المستثمرين وتخفيف عبء الدين قصير الأجل.

وأكد نديم مونلا، كبير المستشارين للحريري، أن “الدعم الجديد قد يكون على شكل ودائع مصرفية، وذلك بعد أن تعهدت قطر بشراء سندات حكومية لبنانية بقيمة 500 مليون دولار في إطار سعي بيروت إلى تنفيذ إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد الوطني”.

وقال في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية: “نجري اتصالات مع دول صديقة لمساعدتنا في تخفيف الأزمة المالية التي تفاقمت بسبب التأخر في تشكيل الحكومة وهذه المساعدة ستتيح لنا أيضا تخفيف تكلفة خدمة الدين.”

ولفتت الوكالة، إلى أن مثل هذه المساعدة والتي لم يحدد المسؤول اللبناني مصدرها “ستخفف أيضًا مخاوف المستثمرين بشأن حدوث انهيار مالي في لبنان، وتساعد الحكومة الجديدة على كسب الوقت لتنفيذ الإصلاحات التي اشترطتها الدول المانحة”، بعد تعهدها بتقديم نحو 11 مليار دولار للبنان في مؤتمر عقد بباريس العام الماضي.

وكان وزير المالية اللبناني علي حسن الخليل، قد صرح بأن المساعدة القطرية هي البداية لمعونات من دول أخرى، خاصة بعد أن أعلن وزير المالية السعودي الشهر الماضي، أن المملكة مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة للبنان.

وأكد مونلا، على “ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع الكهرباء، ما يساعد على جذب الاستثمارات”، مشيرًا إلى “خطط لتحسين جباية الضرائب وزيادة نسبة الإيرادات العامة من الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدر حاليًا بنحو 19%”.

ووفقا لـ”بلومبيرغ”، فإن لدى لبنان دينًا عامًا يعتبر من أعلى المستويات في العالم، بعد تجاوز نسبته 160% من الناتج الإجمالي نهاية هذا العام، ويتوقع أن يصل إلى 180% عام 2023، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.