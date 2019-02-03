“المركزي المصري” يوضح مصير ديون قطر وتركيا

قالت نائب محافظ البنك المركزي المصري، لبنى هلال، اليوم الأحد، إنّ البنك به 17 مليار دولار ودائع دول عربية، مؤكدة أنّ ديون قطر وتركيا تم تسديدها بالكامل، فيما لا تزال توجد ودائع للإمارات والسعودية والكويت.

وأضافت لبنى خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة طلب إحاطة بشأن تضخم ديون الدولة داخليًا وخارجيًا، ما ترتب عليه فوائد ضخمة وتحميل أعباء على كاهل الأجيال القادمة، أنّ “مؤشرات الدين المصرية ليست مزعجة”، لافتة في الوقت ذاته إلى “ضرورة أن يظل حجم الدين تحت النظر”.

وأوضحت أنّ “حجم الدين الخارجي بلغ نحو 93 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2018″، مشيرة إلى أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”.

وشددت نائب محافظ البنك المركزي، على أنّ مصر ملتزمة بسداد أصل الدين وفوائده وفقًا لمواعيد مُحددة.

يذكر أنّ البنك المركزي المصري طرح نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة أجل 91 يومًا و273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 17 مليار جنيه مصري.