بنك أبوظبي الأول يحقق نموًا 4 % ويتجه لرفع الملكية الأجنبية‎

حقق بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، نموًا بنسبة 4 %، بشكل فاق توقعات المحللين، فيما كشف البنك عن نيته لزيادة سقف الملكية الأجنبية.

وقال البنك، يوم الخميس، إنه اقترح على مجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى لملكية الأجانب إلى 40 % من 25 %، ليصبح بذلك أحدث بنك في أبوظبي يأمل في اجتذاب المستثمرين الأجانب بعد أن زاد مصرف أبوظبي الإسلامي سقف الملكية الأجنبية إلى 25 % في نوفمبر تشرين الثاني.

وأوضح البنك بأن “قفزة في دخل الصرف الأجنبي والاستثمار تضافرت مع تراجع في مخصصات انخفاض القيمة، لترتفع الأرباح إلى 2.93 مليار درهم (798 مليون دولار)”.

وتفوق النتائج متوسط توقعات 4 محللين استطلعت “رفينيتيف” آراءهم، حيث تكهنوا بأن يبلغ صافي ربح البنك 2.55 مليار درهم.

ويعتقد محللون بأن خطوات الشركات لزيادة حدود الملكية الأجنبية قد تساعد في تعزيز شهية المستثمرين في 2019، خصوصًا بعد أداء متباين للأسهم الإماراتية في 2018.

واستفادت البنوك في الإمارات من رفع أسعار الفائدة في 2018، وهو ما ظهر في صورة أرباح إيجابية عمومًا للربع الرابع.