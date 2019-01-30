إيران والنظام السوري يتجهان لإنشاء بنك مشترك مقره دمشق‎

قال رئيس البنك المركزي الإيراني “عبد الناصر همتي”، إن طهران ودمشق تتجهان لإصدار رخصة إنشاء بنك مشترك تكون العاصمة السورية مقرًا له.

وأضاف “همتي” في تصريحات له عبر”إنستغرام”، الثلاثاء، أن البنك سيقود علاقات الوساطة المصرفية بين البلدين.

وتابع “همتي”: “بناء على الاتفاق مع رئيس البنك المركزي السوري، ستبدأ البنوك المركزية للجانبين بالتبادل المصرفي، على أساس العملة الوطنية للبلدين، وتوفير إمكانية استخدام البطاقات المصرفية بين طهران ودمشق”.

وأدى وفد اقتصادي إيراني زيارة إلى دمشق، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، تهدف إلى بناء وتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة.

ويواجه البنك المركزي الإيراني، عقوبات أمريكية دفعت شركة الخدمات المالية المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم “سويفت” إلى منع بنوك إيرانية من الولوج إلى خدماتها، اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويعاني البنك المركزي والبنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة في إيران، عجزًا في توفير النقد الأجنبي؛ الأمر الذي دفع لانتعاش السوق الموازية (السوداء).