مصر تطرح أذون خزانة بـ 950 مليون دولار لتغطية التزامات الحكومة المالية

اقترضت الحكومة المصرية اليوم الأحد، من البنوك المحلية والعاملة في السوق المصرية 17 مليار جنيه “950 مليون دولار” لسد عجز الموازنة وتغطية احتياجاتها المالية.

وحسب بيان صادر عن البنك المركزي ،اليوم الأحد، فإن البنك طرح نيابة عن وزارة المالية في مصر، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات وتغطية الاحتياجات والالتزامات المالية.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية من البنوك العامَّة عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة” وتعد أكثر المشترين لهذه الأدوات- في إطار تقديم الدعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

وأقرَّت مصر برنامجًا إصلاحيًّا لإنقاذ اقتصادها، استندت فيه إلى تعويم سعر صرف الجنيه، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، ليتم تحديده وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، فضلًا عن اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تتسلم مصر آخر شريحة منه منتصف العام الجاري وفقًا للجدول المتفق عليه.