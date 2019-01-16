المصرف المركزي: ارتفاع الدين الخارجي في قطر 37% خلال 2018

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع الدين الخارجي لقطر خلال 2018، بنسبة 37 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف المركزي في بيان، أن “إجمالي الدين الخارجي سجل 156.4 مليار ريال ما يعادل 43.2 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بنحو 114.24 مليار ريال (31.6 مليار دولار) في 2017”.

وبحسب البيان، “ارتفع الدين الخارجي لقطر بنسبة 146.7 بالمئة خلال آخر 5 سنوات بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 63.4 مليار ريال ما يقارب 17.5 مليار دولار في 31 مارس / آذار 2015”.

وعانت موازنات الدول الخليجية من التراجع الكبير في أسعار النفط منذ 2014، مما دفعها إلى اللجوء للاقتراض الخارجي وطرح سندات دولية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، باعت قطر سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في الأسواق العالمية على ثلاث شرائح.

وتعد هذه المرة الثانية التي تلجأ فيها قطر للأسواق العالمية لتمويل موازناتها، بعد طرحها سندات بقيمة 9 مليارات دولار في يونيو/ حزيران 2016.

ومنذ 5 يونيو / حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية لـ”دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وتركت إجراءات الدول الأربع تأثيرات اقتصادية وتجارية سلبية على البلد الغني بالغاز.