الهند تسمح بفتح فرع لبنك إيراني رغم شموله بالعقوبات الأمريكية

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي، الثلاثاء، أن الحكومة الهندية منحت الترخيص لبنك “باسارغاد” الإيراني لافتتاح فرع له في مدينة بومباي خلال 3 أشهر لتسهيل إجراء التبادل المالي.

وقال شافغي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، خلال تصريح له من الهند، حيث يرافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في زيارته إلى نيودلهي: “سيكون بنك باسارغاد هو القناة المالية المتميزة بين إيران والهند من أجل توسيع التبادل التجاري والمالي”.

وكانت الولايات المتحدة قد شملت بنك “باسارغاد” ضمن قائمة العقوبات التي وضعتها ضد إيران في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي استهدفت قطاع الطاقة والنفط والمصارف وشملت أكثر من 50 مؤسسة مصرفية ومالية إيرانية.

وأشار إلى أن الخبر السار هو حصول اتفاق بين الحكومة الإيرانية ونظيرتها الهندية على استخدام العملات المحلية في عملية التبادل التجاري بعيدًا عن استخدام الدولار الأمريكي، منوهًا إلى أن هناك 90 شركة أدوية إيرانية تتعاون مع الأطراف الهندية وبإمكانها استخدام الروبية الهندية في استيراد بعض المواد الطبية.

وكان وزير النقل الهندي نيتين غادكاري أكد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي وصل أمس إلى العاصمة نيودلهي في زيارة تستمر ثلاثة أيام، أن بلاده منحت الترخيص لبنك إيراني لافتتاح فرع له في مدينة بومباي.

وقال غادكاري إن “التسهيلات المالية جاهزة بخصوص ميناء جابهار، وهناك مشاكل أخرى، لكننا سنحلها”.