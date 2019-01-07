ارتفاع في وتيرة استثمارات مصارف الإمارات

رفعت المصارف العاملة في الإمارات المتحدة، من وتيرة استثماراتها خلال 11 شهرًا الأولى من العام 2018، ليصل إجمالي قيمتها إلى 331,1 مليار درهم (نحو 85 مليار دولار)، بنمو نسبته 6,4 %.

وتشمل الأدوات التي تستثمر بها المصارف، الأوراق المالية التي تمثل ديونًا على الغير، بالإضافة إلى السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، واستثمارات أخرى تسعى من خلالها إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب، بحسب المصرف المركزي.

وخلال الربع الأول من العام 2018، زادت قيمة استثمارات البنوك بنسبة 2,5 % وبمقدار 7,9 مليار درهم؛ ما رفع من إجمالي رصيد الاستثمارات إلى 319 مليار درهم، مع نهاية شهر آذار/مارس، وفقًا لإحصائيات المصرف المركزي.

أما في الربع الثاني من العام، فقد ارتفعت الاستثمارات بنحو 7 مليارات درهم وزاد إجمالي الرصيد إلى مستوى 326 مليار درهم تقريبًا، في حين زادت القيمة بنحو 2,1 مليار درهم وأغلق الرصيد عند 328,1 مليار درهم.

وخلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، استثمرت البنوك 3,9 مليار درهم، الأمر الذي رفع من إجمالي رصيد الاستثمارات إلى مستوى 331,1 مليار درهم.

وكان الجزء الأكبر من استثمارات البنوك في الأوراق المالية، التي تمثل ديونًا على الغير، حيث بلغت قيمة إجمالي الرصيد 209 مليارات درهم، في حين وصلت الاستثمارات في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 80,7 مليار درهم ونحو 31,1 مليار درهم في الاستثمارات الأخرى و10,3 مليار درهم في الأسهم.