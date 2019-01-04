ارتفاع الدين الأمريكي بأكثر من تريليوني دولار خلال رئاسة “ترامب”

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الدين الأمريكي إلى 21.974 تريليون دولار نهاية عام 2018.

وقالت الوزارة في بيان، إن الدين الأمريكي ارتفع أكثر من 2 تريليون دولار منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه في البيت الأبيض.

وصعد الدين الأمريكي بمعدل متسارع؛ في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، عندما وافق الكونغرس وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما على تمويل التحفيز من أجل الحفاظ على أداء الاقتصاد.

وإبان ترشحه، وعد ترامب بـ”التخلص” من الدين الوطني. وقال لصحيفة “واشنطن بوست” في 2016، إنه يمكن أن يجعل الولايات المتحدة خالية من الديون “على مدى 8 سنوات”.

ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، بلغ إجمالي الدين العام 78 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في السنة المالية 2018، أعلى نسبة منذ عام 1950.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس، في حال عدم اتخاذ تغييرات جذرية، أن يرتفع الدين العام الأمريكي إلى 96 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 70 % من الدين العام الأمريكي مستحق لوكالات حكومية ومستثمرين محليين، بينما تمتلك كيانات أجنبية الـ 30 % المتبقية.