بلومبيرغ: مصرفان سعوديان يطلبان مستشارين لعملية دمج محتملة

أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الخميس، بأن البنك الأهلي السعودي، أكبر مصرف في المملكة، وبنك الرياض طلبا مستشارين دوليين للمساعدة في عملية دمج محتملة، قد تؤدي إلى ميلاد ثالث أكبر بنك في المنطقة بأصول تصل إلى 182 مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من المصرفين قولها، إنه تم إرسال طلبات لعدة مؤسسات مالية من أجل تعيين مستشارين لعملية الدمج بما فيها بنك “سيتي جروب” الأمريكي وبنك “كريدي سويس” السويسري ومجموعة “غولدمان ساش” الأمريكية وبنك “إتش إس بي سي” في لندن ومجموعة “جي بي مورغان” وبنك “يو بي إس” السويسري.

وذكرت المصادر، أنه قد يتم تعيين المستشارين الشهر الجاري، وأن عملية الدمج يدعمها صندوق الاستثمارات العامة، الذي يملك 44% من أسهم البنك الأهلي و22% من أسهم بنك الرياض، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

وكان البنك الأهلي الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 38 مليار دولار، أعلن الشهر الماضي أنه بدأ مفاوضات بشأن عملية الدمج مع بنك الرياض بقيمة سوقية تبلغ 15.7 مليار دولار، والتي يمكن أن تكون ثاني أكبر عملية دمج مصرفي في العالم، بعد عملية الدمج التي تمت بين مصرفين عملاقين في أبوظبي في آذار/مارس 2016.