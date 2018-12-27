مستشار اقتصادي لترامب يؤكد أن رئيس الاحتياطي الفدرالي باق في منصبه‎

المصدر: ا ف ب

قال مستشار اقتصادي في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي طرد رئيس الاحتياطي الفدرالي، بالرغم من كم الانتقادات التي يكيلها الرئيس للبنك المركزي الأمريكي.

ورًدا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة “إيه بي سي”، حول إن كان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، سيحافظ على وظيفته، أجاب كيفن هاسيت “نعم، بالطبع، مئة بالمئة”.

وقلل هاسيت من القلق حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد بعد التقلبات الحادة في سوق الأسهم.

وأشار هاسيت، إلى أن التسوق في عيد الميلاد كان أعلى من المتوقع، وأن الاقتصاد يتوسع بوتيرة جيدة و”الزخم الذي رأيناه هذا العام (…) سيتواصل في العام المقبل”.

وسعى مستشار ترامب إلى تهدئة التوترات التي أثارها الكشف عن اتصالات لوزير الخزانة ستيف منوتشين برؤساء المصارف للسؤال إن كانت مستويات السيولة لديها صحية.

وهذه الاتصالات التي كانت تهدف إلى إظهار سيطرة البيت الأبيض على الوضع المضطرب للأسواق المالية أتت بنتائج عكسية، من خلال إثارة مخاوف من أن الحكومة قلقة إزاء نقص السيولة.

وقال هاسيت “الوزير منوتشين يتحدث إلى المصرفيين دائما، وعمليا كل يوم (…) ومن المهم جمع المعلومات من المصادر العادية والمصادر غير الرسمية، كما تعلمون”، مضيفًا “في الحقيقة جميعنا كنا نقوم بذلك في الأسابيع القليلة الماضية”.

ولفت هاسيت إلى أن مأزق إقرار الميزانية الذي ترك العديد من إدارات الحكومة الفدرالية بدون تمويل، بسبب رفض الكونغرس تخصيص أموال للجدار الحدودي مع المكسيك لن يؤذي الاقتصاد.

وقال “إغلاق لعدة أسابيع لن يكون له أي نوع من التأثير على التوقعات المستقبلية”، حيث لم يستجب البيت الأبيض لطلب للتعليق على تقارير تفيد بأن ترامب يخطط للاجتماع مع باول في المستقبل القريب.

وقد انتقد ترامب باول مرارًا بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.