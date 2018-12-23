تقرير: اندماج بنوك “أبوظبي والاتحاد والهلال” الإماراتية يهدد بتسريح ألف موظف

حذر تقرير من تسريح نحو ألف موظف بسبب عملية مرتقبة لدمج 3 بنوك في الإمارات، هي “أبوظبي التجاري” و”الاتحاد الوطني” و”الهلال.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة، أن “الاندماج بين البنوك قد يؤدي إلى الاستغناء عن ألف وظيفة عمل”.

وأشار التقرير إلى أن “العمل على تخفيض الوظائف في الاقتصاد غير النفطي، سيؤثر على طلب المستهلكين للمنتجات، ما سيجبر المسرحين من أعمالهم على العودة إلى بلادهم، فالإقامة في الإمارات مرتبطة كليًا بالعمالة”.

وكان الرئيس التنفيذي لمجلة “أرابيان بزنس” قد قال خلال مقابلة له في نيسان/ أبريل الماضي، إن “هناك 7 آلاف موظف يعملون في بنكَي أبو ظبي التجاري والاتحاد الوطني”، في حين يضم بنك الهلال 1500 موظف”.

وكان بنك أبوظبي التجاري قد أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي، أنه يُجري محادثات اندماج مبكرة مع مصرفَين آخرَين في البلاد، هما مصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني.

واختار بنك الاتحاد الوطني “جيه بي مورجان” مستشارًا للاندماج.

وبشأن آخر التطورات على عملية الاندماج، بين تقرير “بلومبيرغ”، فإن “المباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، لكنها ليست نهائية”.

وأشار التقرير إلى أن “أهم المراحل التي توصلت إليها البنوك الثلاثة، هي تقييم للأمور اللازمة لمرحلة الدمج، لكن وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، قد تصل المحادثات إلى طريق مسدود”.

ولفتت إلى أن “ما يميز هذا المشروع، في حال تم دمج القروض مع الأصول، التي تبلغ 115 مليار دولار، أنه سيخلق خامس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي”.