أسهم بنوك السعودية تهوي بسبب مدفوعات الزكاة وخسائر أمريكا تضغط على الخليج

استعادت الأسهم السعودية جزءًا من خسائرها، اليوم الأحد، بعد موجة بيع شهدها القطاع المصرفي، حين أعلنت البنوك التوصل لاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية خلاف بشأن زيادة الالتزامات، لكنها لا تزال مطالبة بسداد مبالغ كبيرة.

وتضررت المعنويات في الخليج؛ بسبب الانخفاض الحاد لأسهم “وول ستريت”، الجمعة، مع تأثر الأسواق العالمية سلبًا بإغلاق الحكومة الأمريكية.

ونزل مؤشر البورصة السعودية، أكثر من 2%، وبحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش كان منخفضًا 1.6 %، غير أنه قلص الخسائر عند الإغلاق إلى 0.3 %.

وتعافى سهم مصرف الراجحي، الذي خسر ما يصل إلى 5.7 % في التعاملات المبكرة، ليغلق مرتفعًا 1.2 %.

وقال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى “ميناكورب” للخدمات المالية في دبي: “حتى ولو كانت البنوك جنبت المخصصات المناسبة للضرائب (الزكاة) التي لم يتم تسويتها، فإنه مبلغ نقدي كبير يخرج من ميزانيات البنوك”.

وأضاف: “في حين أن صفقات الدمج والاستحواذ وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه تحسين صافي هوامش الفائدة (ربحية البنك)، من الأسباب الرئيسية لتسجيل أسهم البنوك أداء أفضل من المؤشر الرئيسي، (نرى) مخاطر نزولية وتحولًا طبيعيًا للمستثمرين داخل القطاع”.

وأعلن البنك السعودي البريطاني عن تسوية قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) مع السلطات السعودية، بينما قال مصرف الراجحي إنه توصل إلى تسوية مقابل 5.4 مليار ريال.

وثار الخلاف بين البنوك والسلطات، منذ بداية العام على الأقل؛ بسبب مطالبات إضافية للزكاة لسنوات ترجع إلى عام 2002.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي أكبر شركة في بورصة المملكة، 0.2 % ليدعم السوق، كما كان سهم “زين” السعودية بين الرابحين مرتفعًا 2.3 %.

ونزل مؤشر سوق دبي 1.2 % بفعل أسهم قطاع العقارات، وخسرت أسهم “داماك” العقارية 4.5 %.

وفقد سهم “إعمار” العقارية 3.8 %، بينما هبط سهم الاتحاد العقارية 5%.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية، يوم الجمعة، مع تأثر معنويات المستثمرين بزيادة جديدة في تكاليف الاقتراض بالولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.8 %، اليوم، بفعل أسهم الطاقة، بعد أن فقد خام برنت 2.3 % ليهبط إلى 53.10 دولار، يوم الخميس.

وهوى سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 9.5 %.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 1.2 % مع نزول أسهم قيادية، مثل صناعات قطر أكثر من 2%.

وصعد سهم “مزايا قطر” للتطوير العقاري 1.6 %، وكانت الشركة أعلنت، يوم الخميس، أنها تنوي دراسة الاندماج مع “البندري” للعقارات.

وفي يوليو/ تموز، قالت “مزايا قطر”، إنها قررت عدم المضي قدمًا في صفقة الاستحواذ على برج التورنيدو الإداري في منطقة الخليج الغربي بالدوحة، ونزل سهم مزايا قطر 12 % منذ بداية العام.

وارتفع سهم بنك ظفار، اليوم، بعد إعلان البنك التجاري القطري، وهو مساهم رئيسي في البنك الوطني العماني، أنه لن يدعم اندماج الأخير مع بنك ظفار.

وزاد سهم ظفار 3%، بينما لم يطرأ تغير يذكر على سهم الوطني العماني. واستقر مؤشر بورصة سلطنة عمان دون تغير يذكر.

وقال البنك الوطني العماني، اليوم، إنه سيضع مصالح جميع المساهمين في الاعتبار، عند تقييم جدوى الاندماج مع بنك ظفار.

وتراجعت البورصة المصرية مع هبوط سهم المصرية للاتصالات 3.9 %، والبنك التجاري الدولي 3.4 %، ونزل المؤشر الرئيسي للسوق 1.3 %.