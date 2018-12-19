الإمارات والبحرين ترفعان أسعار الفائدة 25نقطة عقب قرار المركزي الأمريكي

قرر البنك المركزي الإماراتي والبحريني الأربعاء رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس وذلك عقب قرار المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، فيما أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم دون تغيير عند 3%.

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه قرر رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع تماشيًا مع زيادة أسعار الفائدة الدولارية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وأضاف مصرف الإمارات أنه رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) للاقتراض القصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس.

بدوره ، أعلن مصرف البحرين المركزي ” أنه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الأسبوع إلى 2.75 %من 2.50 %.

كما زاد البنك الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.50 % من 2.25 % وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض من 4.25 % إلى 4.50 %.

لكنه أبقى على الفائدة على ودائع شهر دون تغيير عند 3.25 %.

وفي وقت سابق، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي“رفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء كما كان متوقعًا، لكنه توقع وتيرة أقل لرفع الفائدة في العام المقبل ولمّح إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية تقترب من نهايتها.

ويأتي هذا في ظل تقلب الأسواق المالية، وتباطؤ النمو العالمي.

وقال المجلس:”إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة قوية، وإن سوق العمل واصل تحسنه، ولمّح إلى أنه ستكون هناك حاجة لبعض الزيادات التدريجية الإضافية في أسعار الفائدة في إشارة ضمنية إلى أنه يستعد للتوقف عن زيادة الفائدة على الإقراض”.