تقرير: كفاءة العملة التايلاندية هي الأعلى في الاقتصادات الناشئة

أظهر مؤشر بلومبيرغ لعملات دول الاقتصاد الناشئ، أن عملة تايلاند المسماة بـ “Baht”، هي التي حققت الأداء الأعلى خلال 2018 مقارنة بـ 22 عملة أخرى يرصدها مؤشر الوكالة الاقتصادية الأمريكية.

وجاء في التقرير، اليوم، أن معدل انخفاض الـ”بات” منذ بداية السنة وحتى صباح اليوم الخميس، لم يزد عن 0.3%، وهو ثابت تقريبًا عند 32.67 بات مقابل الدولار الأمريكي.

وسجل التقرير، أن تايلاند حققت فائضًا شهريًا متواصلًا في الحساب الجاري، منذ أغسطس 2014، تعززه صادرات مجمركة وسياحة نشطة.

وقد بلغ حجم الاحتياطي الأجنبي 203 بلايين دولار، يُشكل ضعف ما يطلبه صندوق النقد الدولي لضمان كفاءة الاستقرار المالي.

وأشارت بلومبيرغ، إلى احتمال أن يقوم البنك المركزي التايلاندي، الأسبوع القادم، برفع أسعار الفائدة، لتكون المرة الأولى التي يتم فيها ذلك منذ عام 2011، بما يشير إلى عمق حالة الاستقرار المالي والنقدي في تايلاند.