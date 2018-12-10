نائب إيراني: 3 بنوك محلية أوقفت تعاملها مع فيلق القدس

أوقفت 3 من أكبر البنوك الإيرانية، تعاملها مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي يقوده الجنرال قاسم سليماني؛ تطبيقًا لاتفاقية مجموعة العمل المالي المعروفة بـ”FATF”، والتي تنص بنودها على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال عضو البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، نصر الله بزمان فر، خلال حديثه مع عدد من طلاب كلية العلوم الطبية بمدينة مشهد شمال شرق إيران، يوم الإثنين: “كبار المسؤولين في الحكومة الحالية طلبوا من بعض البنوك عدم التعامل مع فيلق القدس؛ تحقيقًا لرغبة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي من أجل الانضمام إلى اتفاقية FATF”.

وأضاف نصر الله: “للأسف الشديد أوقفت 3 بنوك وهي (كشاورزي، وملت، وسبه) التعامل مع فيلق القدس”، معتبرًا هذه الخطوة “طعنة في خاصرة هذه المؤسسة العسكرية”.

وترى حكومة الرئيس حسن روحاني ومناصروها، أن تمرير معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ستزيل من حواجز المعاملات المصرفية الإيرانية مع الخارج.

ومعاهدة “CFT” هي جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ”FATF”، وتعد واحدة من القوانين الأربعة التي تم تبنيها وتطبيقها من قبل إيران؛ لمنع إدراج اسمها في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لدى FATF.