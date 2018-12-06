مصر تطرح أذونًا دولارية لأجل عام بمليار دولار الإثنين المقبل

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، قيمتها مليار دولار، يوم الإثنين المقبل.
وأوضح البنك المركزي، أن تسوية العطاء، ستكون يوم الثلاثاء المقبل.
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البنك المركزي المصري، أكد أن تسوية العطاء، ستكون يوم الثلاثاء المقبل.
المصدر: رويترز
قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، قيمتها مليار دولار، يوم الإثنين المقبل.
وأوضح البنك المركزي، أن تسوية العطاء، ستكون يوم الثلاثاء المقبل.