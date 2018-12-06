مصر تطرح أذونًا دولارية لأجل عام بمليار دولار الإثنين المقبل

مصر تطرح أذونًا دولارية لأجل عام بمليار دولار الإثنين المقبل

المصدر: رويترز

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، قيمتها مليار دولار، يوم الإثنين المقبل.

وأوضح البنك المركزي، أن تسوية العطاء، ستكون يوم الثلاثاء المقبل.

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