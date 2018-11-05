شبكة “سويفت” الدولية تحظر خدماتها المصرفية على البنوك الإيرانية

أعلنت شبكة “سويفت” للتحويلات المالية العالمية، التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها حظر خدمات عن بعض البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، بالتزامن مع بدء الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين.

وقالت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، الإثنين، إن “شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية، أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها أوقفت خدماتها لبعض البنوك الإيرانية”.

وفي بيانها الموجز، لم تشر الشبكة إلى أسماء هذه البنوك، مشيرة إلى أن القرار “اتخذ للحفاظ على استقرار وتماسك النظام المالي العالمي”.

من جهته، قال رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، الإثنين، إن بلاده لديها بدائل تحل محل نظام شبكة سويفت للمعاملات المالية الدولية.

وأوضح همتي أن “طهران تجري محادثات مع شركاء تجاريين لتقييم الإجراءات اللازمة لمواصلة المعاملات المالية”، مضيفًا: “يوجد بدائل تحل محل نظام سويفت للتراسل المالي”.

وكشف همتي وجود إجراءات تقوم بها إيران لتجاوز العقوبات الأمريكية المعاد فرضها.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، قال الجمعة الماضي، إن “شبكة سويفت قد تُفرض عليها عقوبات أمريكية، إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية، تضعها واشنطن في القائمة السوداء”، مؤكدًا أن “سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر”.

ووضعت الولايات المتحدة اليوم الإثنين حزمة من العقوبات الجديدة على إيران تشمل 50 بنكًا وكيانات تابعة لطهران، وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.