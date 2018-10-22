استجابة للعقوبات الأمريكية.. البنك الدولي التايواني يوقف تعاملاته مع إيران

استجابة للعقوبات الأمريكية.. البنك الدولي التايواني يوقف تعاملاته مع إيران

منحت الولايات المتحدة في وقت سابق المؤسسات المالية الدولية مهلة حتى نوفمبر المقبل لوقف أنشطتها مع إيران

المصدر: رويترز

أعلن البنك الدولي التايواني “مجا اينترنشال كامرشيال”، الاثنين، وقف التعاون المالي والتجارة مع إيران على خلفية العقوبات الأمريكية عليها، والتي ستدخل الحزمة الثانية منها حيّز التنفيذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال مسؤول مصرفي كبير إن “البنك التجاري الدولي العملاق في تايوان سينهي على الفور آلية تصفية المدفوعات بين تايوان وإيران بسبب عقوبات الولايات المتحدة”.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قال 3 أشخاص على اطلاع بالموضوع إن “البنك التجاري الدولي العملاق يعتزم إنهاء آلية تصفية المدفوعات بين تايوان وإيران قبل حلول تشرين الثاني/ نوفمبر”.

يذكر أن الولايات المتحدة منحت المؤسسات المالية الدولية مهلة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر لوقف أنشطتها مع إيران حتى لا تتعرض لعقوبات أمريكية.

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