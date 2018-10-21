محافظ بنك الكويت المركزي: لا مناص من الإصلاح الاقتصادي

طالب محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، اليوم الأحد، نظراءه محافظي البنوك المركزية الخليجية بأن يبادروا بالدفع بالإصلاحات الاقتصادية “مختارين” قبل أن يضطروا إليها اضطرارًا.

وقال الهاشل، في كلمة افتتح بها اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، “علينا ألا نركن إلى الدعة، فلسنا بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، لاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الأحداث”، مشيرًا إلى النفط.

وأضاف، “أن نبادر إلى الإصلاح مختارين خير لنا من أن نلجأ إليه مضطرين. فبذلك نعالج بروية وخطى وئيدة الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتنا ونجُدّ السير في طريقنا نحو التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على الموارد النفطية”.

وعانت دول الخليج من هبوط أسعار النفط بين 2013 و2016 وبدأت خططًا للإصلاح الاقتصادي والتقشف، لكن مع ارتفاع أسعار النفط حاليًا، تراجعت لدى كثير منها الرغبة في المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي غير الشعبية.