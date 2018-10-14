بنك برقان الكويتي يتم عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال

أعلن بنك برقان الكويتي، اليوم الأحد، أنه أتم بنجاح الاكتتاب في زيادة رأس المال، من خلال إصدار 240.58 مليون سهم جديد تشكل 10.6 % من رأس المال المصدر والمدفوع؛ ما ترتب عليه زيادة في حقوق الملكية بمبلغ 62.55 مليون دينار (206.47 مليون دولار).

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، إن “مساهميه اكتتبوا بنسبة فاقت الأسهم المطروحة للاكتتاب”، مبيّنًا أنه “سيفصح عن نتائج عملية الاكتتاب فور الانتهاء من إجراءات التخصيص”.

وأضاف “سوف تؤدي زيادة رأس المال إلى تعزيز معدل رأس المال الرقابي للبنك، كما أنها تمثل تمويلًا إضافيًّا للبنك بقيمة 62.55 مليون دينار”.‎

وبدأت عملية الاكتتاب في الـ 20 من أيلول/سبتمبر الماضي، وانتهت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.