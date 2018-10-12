البنك الدولي يدعم قطاعي الصحة والتعليم في مصر بـ1.3 مليار دولار

أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة، أنه دعم مصر بـ1.3 مليار دولار من أجل تطوير منظومة الصحة والنهوض بمجال التعليم.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، الدكتور جيم كيم، إن “البنك وفر 1.3 مليار دولار، لدعم الصحة والتعليم في مصر”، وفق بيان لوزارة الاستثمار المصرية.

وأكد رئيس البنك الدولي، خلال لقائه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أن “مصر مثال يحتذى به في الاستثمار في رأس المال البشري، إذ كانت من أول الدول التي انضمت لبرنامج البنك الدولي للاستثمار في رأس المال البشري”. مشيرًا إلى أن “البنك ساهم في دعم قطاع الصحة في مصر بقيمة 530 مليون دولار، وقطاع التعليم بقيمة 500 مليون دولار”.

وبدورها؛ قالت سحر نصر، إن “الاستثمار في العنصر البشري هو استثمار جريء من قبل الحكومة، ومكمل للاستثمار في البنية الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لأن الاستثمار في المواطن هو لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تشمل الجميع”.

وأوضحت الوزيرة، بأن “الاستثمار في العنصر البشري يشمل الأمن الغذائي والرعاية الصحية، وتنمية مهارات الشباب وتجهيزهم لخوض تحديات سوق العمل العالمية، مثل التطور التكنولوجي، إضافة إلى تطوير التعليم”.

وكشفت نصر، أن “الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية، بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب، وتأهيل الشباب، ونجحت مؤخرًا من خلال شركائها في التنمية، في دعم قطاعي الصحة والتعليم”.