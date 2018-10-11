المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ترامب لا يملي على مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة مع محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي، اليوم الخميس، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يبقى مستقلًا، وإن الرئيس دونالد ترامب لا يملي على البنك المركزي الأمريكي سياسته.

وجاءت تعليقات كودلو بعد ساعات من انتقاد ترامب مجلس الاحتياطي؛ لرفعه أسعار الفائدة بخطى سريعة، في ثاني هجوم له على البنك المركزي في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي إنه لن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، لكنه فقط يشعر بخيبة أمل تجاه سياسات البنك المركزي الأمريكي.

وواصل ترامب سلسلة هجماته على مجلس الاحتياطي أثناء تعليقات أدلى بها في البيت الأبيض، وقال: إن “البنك المركزي خارج السيطرة وينتهج سياسة شديدة الصرامة”.

ووصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الحالي إلى 4.1% بما يخالف توقعات عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين الذين توقعوا تردي أداء الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب.