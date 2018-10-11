مصر تطرح أذون خزانة بمليار دولار لسد عجز الموازنة

تطرح الحكومة المصرية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه (مليار دولار) تقريبًا لسد عجز الموازنة.

ووفقًا لبيان البنك المركزي المصري، فإن “البنك يطرح نيابة عن وزارة المالية، اليوم أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات”.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.5 مليار جنيه (527 مليون دولار)، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.25 مليار جنيه (513 مليون دولار) لأجل 365 يومًا.

وتستعين الحكومة المصرية بطرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة” للاستدانة من داخل البلاد. وتوافق البنوك العامة والعاملة في البلاد على شراء تلك الأدوات، لمساعدة الحكومة في سد أزماتها.