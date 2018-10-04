نائب رئيس الوزراء الإيطالي يصف إجراءات اقتصادية في بلاده بـ”العمل المقدس”

قال لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الخميس، إنه “عمل مقدس” نزع امتيازات المصرفيين لإعادة الحقوق إلى المواطنين.

وذكر دي مايو في صفحته على “فيسبوك”: “إذا كانت رفاهة الاقتصاد ستعتمد على امتيازات المصرفيين، فمع كل هدايا المليارديرات التي قدمتها لهم الحكومات السابقة، كان ينبغي أن نكون أرض اللبن والعسل”.

وقالت مصادر حكومية في وقت سابق إن الحكومة تدرس التحرك لخفض حجم مدفوعات الفائدة والخسائر المحاسبية التي بإمكان البنوك اقتطاعها من دخلها الخاضع للضرائب في إطار إجراءات لتمويل ميزانية العام القادم.

وكررت حركة (5-نجوم)، التي يتزعمها دي مايو، وهي جزء من السلطة التنفيذية بجانب حزب الرابطة اليميني المتشدد، انتقادها لفضائح بالقطاع المصرفي في البلاد، الذي يعاني تحت وطأة ركود عميق ويتعرض لضغوط بسبب انكشافه على السندات السيادية المحلية.