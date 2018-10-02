تخفيض التصنيف الائتماني يطال 20 بنكًا في تركيا

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني مستوى الثقة لنحو 20 بنكًا تركيًا رئيسيًا، في خطوة جديدة وُصفت بأنها تشير إلى تعمّق الأزمة المالية والاقتصادية وقابليتها للتوسع.

أوردت ذلك صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، وهي تعرض آخر تقرير للوكالة الدولية، صدر أمس الإثنين، منحت فيه فيتش تصنيف “رؤية سالبة” لعشرين بنكًا، مع إدراج 12 بنكًا آخر ضمن تصنيف الحاجة ل”إعادة تقييم الجدوى”.

قائمة “فيتش” المتعلقة بتراجع مستويات الثقة الائتمانية في المصارف التركية، شملت بنوكًا رئيسية مثل: أقبانك، ايشبانك، غارانتي ويابي كريدي، وكذلك وقف بانك وزراعت بانك.

وقالت الوكالة، إن “مخاطر الاستقرار المالي” المتمثلة بتراجع الليرة فوق 36% منذ بداية السنة، تشكل عاملًا مهمًا بالنظر لدرجة الاعتماد التركي الكبيرة على التمويلات الخارجية.

وأشارت إلى الغموض وصعوبات توقع السياسات المالية في ظل النهج الذي تتبعه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، والبنك المركزي التركي الذي اضطر مؤخرًا لرفع فائدة الأساس بنسبة 24%.

ونقلت “فايننشال تايمز” من تقرير وكالة فيتش، توقعات بأن يشهد القطاع المصرفي التركي مزيدًا من التحديات خلال 2019؛ بسبب ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفائدة وزيادة نسب القروض البنكية المشكوك بها.