إيران تسمح للبنك المركزي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية عملتها

فوضت إيران البنك المركزي، اليوم السبت، بالتدخل في سوق النقد الأجنبي؛ لحماية الريال، بعدما هوت العملة المحلية إلى مستوى قياسي، في الأسابيع القليلة الماضية؛ في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وبحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، فإن هيئة حكومية عليا يرأسها الرئيس حسن روحاني، وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية، “منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها”.

وقالت الهيئة، “سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة، وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة”.

وهوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية؛ في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وإعادة فرض عقوبات أمريكية.

وجرى تداول الدولار مقابل 186 ألف ريال إيراني، يوم الأربعاء، وفقد الريال نحو 75 % من قيمته منذ بداية 2018.

وقال موقعان للنقد الأجنبي، يرصدان السوق غير الرسمية، إن اليوم السبت، أول أيام التداول في الأسبوع، استرد الريال بعض خسائره، حيث جرى تداول الدولار مقابل ما يتراوح بين 173 و178.5 ألف ريال إيراني.