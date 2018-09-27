خطة لدمج بنك الشارقة مع بنكيْ الاستثمار والعربي المتحد

تدرس حكومة الشارقة اندماجًا بين ثلاثة من بنوك الإمارة قد يفرز بنكًا بأصول تبلغ نحو 66.2 مليار درهم (18 مليار دولار).

وتُجري ثلاثة بنوك في أبوظبي محادثات اندماج حاليًا، في حين شهد العام الماضي اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارة لإقامة بنك أبوظبي الأول.

وبينت مصادر مطلعة أن الصفقة المحتملة تعزز بين بنك الشارقة، وبنك الاستثمار، والبنك العربي المتحد، تيار الاندماج الجاري بالفعل في القطاع المصرفي المزدحم في الإمارات العربية المتحدة، ويعمل نحو 50 بنكًا في الإمارات التي لا يزيد عدد سكانها على حوالي تسعة ملايين نسمة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها لأن الخطة في مراحلها المبكرة وغير علنية بعد، إنه قد يتم دمج بنك الاستثمار، والبنك العربي المتحد، مع بنك الشارقة المملوك بحصة أغلبية لحكومة الإمارة التي تقود العملية.

وأحجم بنكا الاستثمار والعربي المتحد عن التعليق، في حين لم يرد بنك الشارقة على طلب للتعقيب، ولم يتسنَ حتى الآن الاتصال بحكومة إمارة الشارقة.