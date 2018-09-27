الاقتصاد التركي يشهد أكبر تراجع في ثقة المستهلك منذ 10 سنوات‎

يشهد الاقتصاد التركي، أكبر تراجع للثقة منذ عشر سنوات، بانحدار نسبته 15.4% مما عزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وسط أزمة عملة، بحسب بيانات رسمية.

وقال صانع السيارات التركي الكبير توفاش، إنه سيوقف الإنتاج في مصنعه بشمال غرب تركيا لتسعة أيام في أكتوبر تشرين الأول، بسبب انكماش في السوق المحلية، مما دفع أسهم الشركة للانخفاض 5%.

وبحسب بيانات من معهد الإحصاءات التركي، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 71.0 نقطة في سبتمبر أيلول من 83.9 نقطة في الشهر السابق، وذلك في أشد انخفاض له منذ أواخر 2008 وليسجل أقل مستوى منذ مارس آذار 2009.

وينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة، عندما يتجاوز المئة، ومتشائمة عندما يكون دون ذلك المستوى.

وخفضت تركيا الأسبوع الماضي توقعات النمو للعامين الحالي والقادم، لكنها لم تنجح في طمأنة المستثمرين الراغبين في تقييم أكثر رصانة للاقتصاد الهش، وخطة شاملة لمساعدة البنوك.

وهوت الليرة التركية 40% هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة.