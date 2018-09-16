مسؤول بالمركزي السعودي: الاحتياطيات الأجنبية تزيد

قال أيمن بن محمد السياري، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار اليوم الأحد، إن “الاحتياطيات الأجنبية بالبنك تزيد هذا العام”.

وأوضح السياري، خلال مؤتمر صحفي، أن “الاحتياطيات سجلت ارتفاعًا متوسطًا في أغسطس آب مقارنة بالشهر السابق”. ولم تنشر بعد البيانات الرسمية للشهر الماضي.

وكشف المسؤول السعودي، أن “جزءًا كبيرًا من نزوح رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة، ناجم عن تحويلات من البنك المركزي إلى مؤسسات سعودية أخرى تستثمر في الخارج”.

وكان، أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي، قال في وقت سابق اليوم، إن “اقتصاد المملكة يمكن أن يحقق معدل النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي عند 1.9 % هذا العام، إذا ظلت جميع المؤشرات دون تغيير”.

وبعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية الشهر الماضي، توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 % في 2018 لأسباب منها ارتفاع إنتاج النفط، وذلك عقب انكماش بلغت نسبته 0.9 % العام الماضي.