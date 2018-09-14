ملّاك نتورك إنترناشيونال يختارون بنوكًا لترتيب طرح أولي

يعمل ملّاك شركة نتورك إنترناشيونال، والتي مقرها في دبي، مع بنكي الاستثمار إيفركور وسيتي بشأن طرح عام أولي لأكبر شركة؛ لمعالجة المدفوعات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيكون الطرح العام الأولي، بحسب مصادر، إدراجًا مزدوجًا في لندن ودبي أو إدراجًا منفردًا في أي من الموقعين، لكن القرار بشأن موقع الإدراج لم يُتخذ بعد، وامتنعت المصادر عن التعليق على تقييم الشركة أو وضعها المالي، وهما غير معلنين، أو توقيت الإدراج.

وينمو سكان منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأسرع معدل في العالم، مع وجود طبقة متوسطة ناشئة وشريحة كبيرة من الشباب بين السكان.

وتعد الشركة مملوكة على نحو مشترك لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، وشركتي الاستثمار المباشر واربيرج بينكوس وجنرال أتلانتك. وامتنع المساهمون والمستشارون الذين يرتبون العملية عن التعقيب.

وزاد السعي إلى أصول معالجة المدفوعات بعد أن تحول المستهلكون في السنوات الأخيرة عالميًا إلى المدفوعات الرقمية من النقدية، مما أدى إلى تقييمات جذابة، وعادة ما حقق عوائد مرتفعة للمستثمرين.

وفي يونيو/ حزيران، زاد سعر سهم شركة أدين لمعالجة المدفوعات إلى المثلين بالمقارنة مع مستواه في أول يوم من الطرح العام الأولي في البورصة، مما أثار انتقادات بأن مصرفيين قاموا بتقدير السهم عند أقل من قيمته. وتتولى أدين تشغيل نظام مدفوعات نتفليكس وفيسبوك وإي باي.

وجرى تأسيس نتورك إنترناشيونال كشركة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في عام 1994. واشترت شركة أبراج للاستثمار المباشر التي تركز على الشرق الأوسط حصة نسبتها 49% من الشركة في عام 2011.

وقامت نتورك إنترناشيونال بتعزيز إيراداتها من خارج قاعدتها في الإمارات العربية المتحدة إلى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط الأوسع نطاقًا، منذ أن اشترت واربيرج بينكوس وجنرال أتلانتك حصة نسبتها 49% من الشركة في عام 2015.

وساهم استحواذ نتورك إنترناشيونال على منافستها إيميرجينج ماركتس بايمنتس في تسريع تلك العملية، إذ إن لإيميرجينج ماركتس بايمنتس وجودًا كبيرًا في أفريقيا.

وفي وقت حصول واربيرج بينكوس وجنرال أتلانتك على حصة في نتورك إنترناشيونال، قال مسؤول تنفيذي لدى واربيرج بينكوس لرويترز: إن من المحتمل إجراء طرح عام أولي للشركة في غضون خمس إلى سبع سنوات.

وتقدم نتورك إنترناشيونال خدماتها لأكثر من 70 ألف تاجر شريك، و200 مؤسسة مالية في 55 دولة، وفقًا لموقعها الإلكتروني.