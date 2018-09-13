عجز الميزانية الأمريكية يسجل 214 مليار دولار في أغسطس

أفاد إصدار بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 214 مليار دولار في أغسطس/ آب، أي ما يقرب من مثلي مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي في ظل تضخم المصروفات.

وبالمقارنة كان عجز الميزانية 108 مليارات دولار في أغسطس/ آب من العام الماضي حسبما أظهره بيان الميزانية الشهري للوزارة.

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن تعلن الخزانة عن عجز قدره 156.5 مليار دولار في أغسطس آب.

ويبلغ العجز الحكومي 152 مليار دولار عند أخذ تعديلات التقويم في الحسبان وذلك مقارنة مع عجز معدل قدره 108 مليارات في الشهر نفسه قبل عام.

ويرى الاقتصاديون عمومًا أن تخفيضات ضرائب الشركات والأفراد التي أقرتها إدارة ترامب أواخر العام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي المتفق عليها أوائل فبراير/ شباط ستؤدي على الأرجح إلى تضخم عجز الميزانية الأمريكية.

وبلغ عجز السنة المالية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 989 مليار دولار مقارنة مع 674 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة المالية 2017. وعلى أساس معدل، تبلغ الفجوة 886 مليار دولار مقارنة مع 713 مليار دولار في الفترة السابقة.

وبلغ إجمالي الإيرادات غير المعدلة 219 مليار دولار الشهر الماضي بانخفاض ثلاثة بالمئة عن أغسطس/ آب من العام الماضي في حين بلغت المصروفات غير المعدلة 433 مليار دولار بقفزة 30 بالمئة عن نفس الشهر من 2017.