بقيمة 20 مليار ريال.. قراصنة يخترقون 5 آلاف حساب مصرفي بإيران

أعلن رئيس محاكم محافظة فارس في إيران، أحمد القاصي، القبض على أشخاص استخدموا قرصانًا “هاكر” لاختراق 5 آلاف حساب مصرفي بقيمة 20 مليار ريال.

وقال القاصي إن القضية قيد التحقيق وإن المتهمين وصلوا إلى الحسابات البنكية بعد دراسة وبحث، وفق تقرير نشره موقع “إيران واير”.

وتابع القاصي أن المتهمين عرفوا تاريخ انتهاء صلاحية البطاقات المصرفية، ما ساعدهم في هذا الأمر وارتكبوا حوالي 111 حالة انتهاك لحسابات.

ووفقًا للمسؤول القضائي، بعض المتهمين من أبناء محافظات أخرى من بينها أذربيجان الشرقية، فيما يجري حاليًا تعقب بقية المتهمين في المحافظات الأخرى.

ويستخدم “الهكر” سرقة الحساب للحصول على معلومات مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ومعلومات الحساب المصرفي عن طريق تزوير موقع ويب أو عنوان بريد إلكتروني.

يذكر أنه في العام 2012 تم اختراق 3 ملايين حساب بنكي في إيران بواسطة أشخاص، وفي ذلك الوقت طلب البنك المركزي والبنوك الأخرى من عملائهم تغيير كلمة المرور الخاصة بهم.