صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجمع قرضًا بقيمة 11 مليار دولار من 15 بنكًا‎

أفاد موقع “مال” الإلكتروني، يوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر لم يسمها، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادية للمملكة، جمع قرضًا بقيمة 11 مليار دولار من 15 بنكًا.

وفي الشهر الماضي، قال مصدر مطلع، إن الصندوق سيدفع هامش فائدة 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض في التعاملات بين بنوك لندن ليبورعلى القرض، لكن الصندوق لم يعلن بعد الصفقة، أو أسماء البنوك المشاركة.

والصفقة هي أول قرض تجاري لصندوق الاستثمارات العامة، المنوطة به المساهمة في تنفيذ الإصلاحات الحكومية ضمن رؤية 2030.

وقال تقرير مال: “إن البنوك المشاركة في القرض هي، ستاندرد تشارترد وبي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وسوسيتيه جنرال وميزوهو فايننشال جروب وكريدي أغريكول ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك أوف أمريكا وبنك الصين وبنك الصين الصناعي والتجاري وسيتي جروب وجولدمان ساكس وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة.