السودان يوافق على فتح فرع لبنك “الزراعة” التركي في البلاد

أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الإثنين، موافقته المبدئية على فتح فرع لبنك “الزراعة” التركي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ المركزي السوداني بالإنابة، مساعد محمد أحمد، بنائب وزير التجارة التركي، فاتح متين والوفد المرافق له، بالخرطوم، وفق بيان للبنك المركزي.

ويزور الوزير التركي الخرطوم بصحبة وفد يضم 40 من رجال الأعمال الأتراك؛ لبحث الفرص الاستثمارية في السودان، من دون تحديد مدة الزيارة.

وقال محافظ البنك المركزي بالإنابة مساعد محمد أحمد: إن “هناك إرادة سياسية وتوجيهات من رئيسي البلدين لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري”.

وأبدى المسؤول السوداني استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات اللازمة لفتح فروع للبنوك التركية بالسودان.

وأشار إلى أهمية فتح فروع للبنوك السودانية بتركيا؛ لبناء علاقات مصرفية بين البلدين؛ لتسهيل المعاملات التجارية.

بدوره، أكد نائب وزير التجارة التركي، فاتح متين، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السودان ورغبتهم في تحويل الاتفاقيات والتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى أرض الواقع.

وأعلن السودان، في وقت سابق، عن تلقيه طلبات لفتح فروع لمصارف عالمية، من بينها مصرف تركي.

وأنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 26 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زيارة إلى السودان، برفقة 200 رجل أعمال، في إطار جولة إفريقية، وشهدت الزيارة توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وأعلن مسؤولو البلدين سعيهم لرفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار، صعودًا من نصف مليار دولار في عام 2016.