على وقع خسائره جراء المقاطعة.. بنك قطري يتمم صفقة بيع كامل حصته في “ميموريال” التركية

أعلن بنك قطر الأول، اليوم الأحد، إتمام صفقة بيع كامل حصته في شركة ميموريال الصحية التركية، لصالح مساهم الأغلبية “تورغوت أيدين وعائلته”.

وقال البنك المُدرج في بورصة قطر، إن شركة تابعة له باعت نحو 20 % من “ميموريال”، مقابل مبلغ 30 مليون دولار (ما يعادل القيمة الدفترية للاستثمار تقريبًا).

وحسب البيان، سيسدد الثمن على دفعات مؤجلة مختلفة بالدولار الأمريكي.

وذكر البيان أن قيمة صفقة البيع، لا تشكل أكثر من 10% من الأصول الإجمالية لقطر الأول.

وكان البنك القطري، أفصح في الـ 29 من تموز/يوليو الماضي أنه وقع عقد بيع مشروط لكامل حصصه في “ميموريال” التركية، على أن يتم تنفيذ الصفقة بعد استيفاء شروط عقد البيع.

ويبلغ إجمالي أصول بنك قطر الأول نحو 4.8 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2018.

ويحاول البنك، تغطية الخسائر المالية التي تكبَّدها خلال العام الماضي بنحو 269 مليون ريال (73.8 مليون دولار)، فيما بلغت خسائر النصف الأول من العام الجاري نحو 354 مليون ريال (97 مليون دولار) وذلك جرّاء أزمة المقاطعة.

ونفَّذ “قطر الأول” بضع صفقات تخارج كاملة خلال العام الماضي، أبرزها شركة أمانات القابضة الإماراتية، ومشروع مبنى ويستبورن هاوس ببريطانيا، إضافة لصفقة تخارج جزئي من مجموعة “أفيفو ولاين آير” أندونيسيا.