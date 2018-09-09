رئيس الوزراء المصري: الدين الخارجي بلغ 92.64 مليار دولار نهاية يونيو الماضي

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي، وذلك ارتفاعًا من 88.2 مليار في نهاية آذار/ مارس.

وأضاف مدبولي، في تصريحات صحفية نُشرت اليوم الأحد، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2 % في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8 % في نهاية الربع الثالث منها.

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول تموز/ يوليو وتنتهي في الـ 30 من حزيران/ يونيو من العام التالي.

وعزا رئيس الوزراء، زيادة حجم الدين الخارجي إلى “توسّع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق”.

وكان الدين الخارجي لمصر 79.02 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2017.