بسبب إيران.. “سوسيتيه جنرال” الفرنسي يدفع مليار يورو غرامة لواشنطن

المصدر: ا ف ب

يتوقع مصرف “سوسيتيه جنرال” الفرنسي أن يدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأمريكية التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة بإيران.

وقال ثاني أكبر المصارف الفرنسية في بيان الثلاثاء إنه “يتوقع أن يكون قادرًا على السداد من أموال مخصصة لتسوية الخلافات”.

وجاء في البيان أن “سوسيتيه جنرال دخل مرحلة أكثر تقدمًا من المحادثات مع السلطات الأمريكية بهدف حل المسألة في غضون الأسابيع المقبلة”.

وتابع البيان “من أصل مخصصات للخلافات بقيمة 1.43 مليار دولار سيتم اقتطاع نحو 1.1 مليار دولار لقضية العقوبات الأمريكية”.

وكان المصرف موضع عدة تحقيقات وقضايا في الأشهر الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في حزيران/يونيو الماضي، أن المصرف سيدفع للسلطات في الولايات المتحدة وفي فرنسا 1.34 مليار دولار لتسوية قضية رشوة مسؤولين في ليبيا والتلاعب بمعدل أسعار الفائدة بين مصارف لندن (ليبور).

كما دفع المصرف غرامة تقدر بنحو مليار دولار في قضية الرشى في ليبيا.

واستقال نائب المدير التنفيذي للمصرف ديدييه فاليه في آذار/مارس الماضي على خلفية هذه البلبلة خصوصًا حول طريقة التعاطي مع الخلافات.

كما استقال مسؤول العمليات مع صغار الزبائن في تلك الفترة؛ ما أثار قلق المستثمرين، وانعكس سلبًا على أرباح الربع الأول من العام.

وتحسنت أرباح المصرف في الربع الثاني بفضل النمو في الخارج.