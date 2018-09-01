الرئيس الجديد للبنك المركزي الإيراني يستبعد تحسن قيمة العملة المحلية

استبعد رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي اليوم السبت، أن تشهد العملة المحلية (الريال) تحسنًا في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن “إيران تواجه حربًا اقتصادية واسعة لا يمكن تصورها”.

وقال همتي، في المؤتمر التاسع والعشرين للبنوك الإسلامية في طهران “نخوض حربًا إقتصادية حقيقية، والإدارة الأمريكية تزيد من ضغوطها علينا بشكل يومي، لذا سنواجه بعض الصعاب مستقبلاً”، منوهًا إلى أن “العملة المحلية ستبقى على حالها في ظل منع تدفق العملات الأجنبية كالدولار إلى إيران”.

وفي إشارة إلى عزم الولايات المتحدة منع تصدير النفط الإيراني في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتحويل عائدات النفط إلى طهران، قال همتي إنه “في هذه الحالة، من المتوقع أن تشهد العملة الريال انخفاضًا، لكننا سنحاول ضبط سعر السوق”.

وشدد رئيس البنك المركزي الإيراني، على “ضرورة الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، وتجنب إهدار الموارد لتوفير الاحتياجات الأساسية، التي يتم استيرادها من الخارج كالدواء والمواد الطبية التي تتعلق بحياة الناس”.

وعين الرئيس الإيراني حسن روحاني، في آب/أغسطس الماضي، عبد الناصر همتي رئيسًا للبنك المركزي، بعد إعفاء الرئيس السابق ولي الله سيف في 25 من تموز/يوليو الماضي، على خلفية انهيار العملة المحلية الريال بشكل غير مسبوق.

وبات الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار، مع استمرار التراجع السريع للريال، وبلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت، 10100 ريال إيراني.

ويتوقع مراقبون أن تشهد العملة الإيرانية انهيارًا كبيرًا، مع عزم الولايات المتحدة فرض دفعة ثانية من العقوبات الاقتصادية تستهدف النفط الإيراني.