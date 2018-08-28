اجتماع بين رئيسيْ مصرفيْ ليبيا المركزيين المتنافسين بتونس 

اجتمع رئيس مصرف ليبيا المركزي (في طرابلس والمعترف به دوليًا)، الصديق الكبير، مع رئيس البنك الموازي في مدينة البيضاء (شرقي ليبيا)، علي الحبري، بالعاصمة تونس.

ويعد هذا أول لقاء بين الرجلين حول مراجعة تعاملات ومصروفات البنكين المتنافسين، برعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت البعثة الأممية في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، أنه جرى عقد اجتماع في مقر البعثة في تونس، أمس، حضره الصديق الكبير، وعلي الحبري، بدعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وأضافت البعثة، أنه تم “تناول موضوع مراجعة أعمال المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء (..) وكان إيجابيًا في نتائجه”.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، قبل شهرين، مجلس الأمن الدولي، عبر رسالة رسمية، لتشكيل لجنة دولية بإشراف الأمم المتحدة؛ لمراجعة تعاملات المصرفين المركزيين في طرابلس والبيضاء.

وجاءت دعوة السراج؛ ردًا على اتهام خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب، للمصرف المركزي في طرابلس، بدعم تنظيمات مسلحة تشن هجمات على منطقة الهلال النفطي من أموال بيع النفط.

واتخذ حفتر هذا الاتهام ذريعة لتسليم المنطقة إلى مؤسسة النفط الموازية في شرقي ليبيا، بدلًا من المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليًا) التي كانت تدير المنطقة، قبل أن يعيد تسليمها للأخيرة تحت ضغط دولي.

وفي وقت سابق، رحب المصرفان المركزيان الرسمي والموازي، بدعوة السراج بتشكيل لجنة دولية لمراجعة إيراداتهما ومصروفاتهما.