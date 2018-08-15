مصرف عراقي يعلق خطط استحواذ في تركيا بسبب “التراجع الشديد” لليرة

تراجع مصرف عراقي، اليوم الأربعاء، عن مشاريع توسعية استثمارية، وعلّق خططًا للاستحواذ على بنك تجاري في تركيا؛ “بسبب التراجع الشديد الذي تشهده الليرة التركية”.

ونقلت رويترز عن رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، فيصل الهيمص قوله: إن “تركيا سوق شديدة الأهمية للعراق، ونرغب في دراسة الوضع قبل دخولها. الليرة التركية غير مستقرة ونراقب الوضع لمعرفة ما إذا كانت ستستقر قبل الدخول”.

والمصرف العراقي للتجارة، الذي تملكه الحكومة العراقية ولديه أصول بنحو 20 مليار دولار، مسؤول عن دعم تمويل نحو 80 في المئة من أنشطة تمويل التجارة في العراق.

وأشار الهيمص إلى أن البنك يسعى لتوسيع موطئ قدمه في تركيا .

وفقدت العملة التركية أكثر من 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في العام الحالي، وذلك بفعل قلق المستثمرين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلًا عن خلاف دبلوماسي اشتعل في الآونة الأخيرة بين تركيا والولايات المتحدة.

وارتفعت الليرة، اليوم الأربعاء، بعدما قلّص البنك المركزي سيولة العملة التركية في السوق، ما رفع أسعار الفائدة فعليًا ودعم العملة، لكن يبدو أن هذا الخبر ليس كافيًا لطمأنة المستثمرين واستعادة ثقتهم.

ولفت الهيمص إلى أن المصرف العراقي للتجارة يفضل الدخول إلى تركيا عبر استحواذ، وأنه كان يناقش شراء بنك تجاري تركي.

ولم يذكر الهيمص اسم البنك المقصود. وأوضح أن مجلس إدارة بنكه يقيّم عملية الشراء المحتملة دون الخوض في تفاصيل.