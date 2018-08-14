مصرف الراجحي يحد من الإقراض قبيل إصلاحات اقتصادية سعودية

يتوقع مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، نمو القروض في أوائل خانة الآحاد حتى نهاية 2018، مع قيامه بكبح قروضه في الوقت الذي تتبلور فيه الإصلاحات الاقتصادية.

السعودية في المراحل المبكرة من “رؤية المملكة 2030” وهي خطة بمليارات الدولارات لفتح المجتمع وتنويع موارد الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على إيرادات النفط، ويتوقع ستيف بيرتاميني الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي فرصًا في المدى المتوسط منها.

وقال: “لا توجد سيولة كافية في النظام المصرفي لدعمها كلها، لذا ستكون هناك حاجة إلى دخول مكون ضخم من التمويل الدولي. رسملتنا الجيدة جدًا وسيولتنا ستكون ذخرًا لنا”.

وفي حين يظل الإقراض المصرفي السعودي خافتًا بوجه عام، حيث انكمشت قروض الراجحي 1.7 بالمئة في الربع الثاني، فمن المنتظر أن تسجل نموًا في أوائل خانة الآحاد للفترة الباقية من 2018 ثم تعود إلى أرقام “طبيعية” أكثر في منتصف خانة الآحاد في 2019، حسبما ذكر بيرتاميني.

وتساعد مبادرات لتعزيز سوق الإسكان بالفعل أكبر مزود رهون عقارية في المملكة، حيث زادت الحكومة هدف ملكية السعوديين للمنازل إلى 60 بالمئة بحلول 2020 من حوالي 47 بالمئة حاليًا.